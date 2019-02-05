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Третий сезон станет для сериала "Легион" последним

Третий сезон станет для сериала &quot;Легион&quot; последним
14:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Какими получатся заключительные серии, пока неизвестно, так как создатели не объявили дату премьеры.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается – к такому выводу пришел канал FX относительно сериала "Легион". Всего за два эпизода до конца второго сезона руководство канала приняло решение продлить шоу на третий сезон, и теперь стало известно, что он же станет заключительным.

По данным The Hollywood Reporter, шоураннер проекта Ной Хоули намерен придерживаться своего изначального плана – логически завершить историю в финале третьего сезона. Сам Хоули подтвердил это в интервью: "Я всегда думал о сериале, как о полноценной истории, классически разделенной на три акта". Поклонникам стоит морально готовиться попрощаться с любимыми героями, но при этом быть уверенными, что шоу закончится на высокой ноте. Первый сезон был очень тепло принят зрителями и критиками и получил высокие баллы на агрегаторах рецензий, а вот второй немного снизил показатели, но все равно продемонстрировал хорошие результаты. 

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"Легион" рассказывает историю Дэвида Хэллера из вселенной "Людей Икс", которому еще в подростковом возрасте поставили пугающий диагноз – шизофрения. Лишь со временем герой осознает, что образы и голоса в его голове вовсе не бред его воспаленного мозга, а вполне реальные личности. Затем Дэвид узнает еще более шокирующую правду: он один из самых могущественных мутантов в мире и сын Чарльза Ксавьера (профессора Икс).

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