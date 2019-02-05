"Оскар-2019": время выступления победителей сократили

Новости культуры: Из-за большого количества номинаций время на каждого лауреата сократили до 90 секунд.

Нынешние победители премии Оскар теперь должны очень лаконично, эмоционально и точно подготовить свои речи на церемонии, ведь из-за большого количества номинаций время на каждого лауреата сократили до 90 секунд.

По правилам проведения церемоний Оскар, трансляция должна длиться не более трех часов. С учетом объявления большого количества номинаций (24), а также отсутствия ведущего впервые за 30 лет и награждения премиями другими звездами было решено сократить время произнесения звездной речи.

Таким неожиданным заявлением поделился президент Академии кинематографических искусств и наук Джон Бейли с номинантами на премию Оскар. "Покажите нам, как вам хочется подняться туда и сделать речь короткой", – отметил представитель комитета Оскара в большом бальном зале отеля Beverly Hilton Hotel, где 4 февраля состоялась предпраздничная вечеринка для номинантов.

Поэтому, в этом году номинанты будут иметь только 90 секунд, то есть 1,5 минуты для заветной речи со статуэткой Оскар в руках.