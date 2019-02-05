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Оскар-2019: Брэдли Купер и Леди Гага споют Shallow

Оскар-2019: Брэдли Купер и Леди Гага споют Shallow
08:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: В официальном Twitter киноакадемии появился лаконичный пост с хэштегом #Oscars, гласящий: "Купер. Гага. Shallow".

Это было вполне ожидаемо, но Американская киноакадемия официально заявила, что Брэдли Купер и Леди Гага споют свою знаменитую Shallow на 91-й церемонии вручения наград "Оскар".

Ранее предполагалось, что только две композиции из пяти, заявленные в категории "Лучшая песня", прозвучат на "Оскаре" 2019. Таким образом организаторы планировали сократить время трансляции с четырех до трех часов. Однако теперь Академия подтвердила, что по крайней мере четыре номинанта из пяти выступят на мероприятии 24 февраля.  

Помимо Shallow, зрители точно услышат All The Stars Кендрика Ламара и SZA из "Черной пантеры", саундтрек к документалке "РБГ" I’ll Fight от Дженнифер Хадсон и The Place Where Lost Things Go в исполнении "Мэри Поппинс" Эмили Блант. Пока остается неизвестной судьба кантри When A Cowboy Trades His Spurs for Wings из вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса". 

"Оскар" 2019: Леди Гага эмоционально отреагировала на свою номинацию

Добавим, что Брэдли Купер и Леди Гага уже начали "репетировать" свое воссоединение на "Оскаре". На днях актер неожиданно посетил концерт певицы в Лас-Вегасе, где они вместе исполнили хит из режиссерского дебюта Купера "Звезда родилась".

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Леди Гага, Оскар, Брэдли Купер, Знаменитости, Оскар 2019.
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