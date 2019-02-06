"Оскар" 2019: названы ведущие церемонии вручения

Новости культуры: В числе ведущих знаменитые актеры Дэниел Крейг, Шарлиз Терон, Вупи Голдберг и Дженнифер Лопес.

В этом году церемония награждения премии "Оскар" впервые за тридцать лет пройдет без ведущего. В 1989 году вместо вступительного монолога гостям показали 11-минутный киносюжет. Что сценаристы приготовили для нынешних зрителей и номинантов, станет ясно позднее, зато имена знаменитостей, которые будут вручать награды, Киноакадемия уже объявила.

Среди первых звезд, заявленных Академией, оказались певица Дженнифер Лопес, актеры Крис Эванс, Тесса Томпсон, Дэниел Крэйг, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Амандла Стенберг и Констанс Ву, а также актрисы и комедиантки Тина Фей, Эми Полер, Вупи Голдберг и Майя Рудольф. Имена других знаменитостей, которые будут вручать золотые статуэтки, объявят в ближайшие пару недель. На сцену также поднимутся прошлогодние лауреаты премии в лице Гэри Олдмана, Фрэнсис МакДорманд, Элисон Дженни и Сэма Рокуэлла. Они передадут награды победителям в тех номинациях, в которых сами были отмечены киноакадемиками в 2018 году.

В пресс-релизе также было указано, что с музыкальными номерами на сцене театра Dolby выступят Леди Гага и Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Джиллиан Уэлш и Дэвид Роулингс ("Баллада Бастера Скраггса") и оскароносная Дженнифер Хадсон. 91-я церемония вручения наград премии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года.