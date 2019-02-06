Канал АМС продлил сериал "Ходячий мертвецы" на 10 сезон

Новости культуры: На данный момент телеканал транслирует девятый сезон шоу.

Канал АМС принял решение продлить сериал "Ходячие мертвецы" на 10 сезон.

С девятого сезона у сериала сменился шоураннер, теперь эту роль выполняет Анжела Канг, которая ранее исполняла роль автора сценария. Кроме того, после этого сезона шоу покинет Эндрю Линкольн, известный по роли шерифа Рика Граймса.

"Ходячие мертвецы" — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля".

Ранее АМС заявил о том, что намерен продлить "Ходячих мертвецов" на 10 лет и выпустить несколько фильмов по мотивам сериала.