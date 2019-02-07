Украинско-польский фильм получил гран-при французского кинофестиваля

Новости культуры: Украинско-польский фильм "Штангист" получил гран-при фестиваля во Франции.

Украинско-польский фильм "Штангист" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил гран-при жюри фестиваля Premiers plans à Angers во Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино на своей странице в Facebook.

"Созданный при поддержке Госкино украинско-польский фильм Штангист режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил Гран-при жюри фестиваля Premiers plans à Angers во Франции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль фокусируется на дебютных короткометражных и полнометражных фильмах режиссеров из Европы.

Председатель жюри короткометражного конкурса – Михаэль Дюдок де Вит (обладатель премии "Оскар", режиссер анимационных фильмов "Отец и дочь", "Красная черепаха")

После церемонии награждения Дюдок Де Вит отозвался о фильме так: "Невероятный, мы сразу полюбили его, мощный и универсальный. Художественный способ съемки – фантастический".

Напомним, "Штангист" – фильм, снятый в украинско-польской ко-продукции, показывает жизнь тяжелоатлета, который готовится к важным соревнованиям. Главную роль в фильме исполнил непрофессиональный актер Александр Лой.