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Продлен или закрыт: сериал "Мамаша" продлили (Видео)

Продлен или закрыт: сериал &quot;Мамаша&quot; продлили (Видео)
11:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: "Мамаша" продолжит выходить на канале CBS при поддержке телевизионного подразделения Warner Bros., с которым подписали контракты актрисы.

Комедийный сериал "Мамаша" с Анной Фэрис и Эллисон Дженни в главных ролях был продлен на седьмой и восьмой сезон. Об этом заявил создатель ситкома Чак Лорри, который также известен по работе над "Теорией большого взрыва" и его спин-оффом. 

Сериал "Мамаша" рассказывает о жизни непутевых матери Бонни (Дженни) и дочери Кристи (Фэрис), обе они в прошлом страдали от проблем с алкоголем и законом, но теперь стараются вести приличный образ жизни, посещают собрания АА и воспитывают дочь героини Фэрис, которая тоже рано стала мамой, и ее сына. "Мы очень рады, что в нашем эфире есть сериал "Мамаша" с такими смешными и неординарными персонажами,– говорит президент канала Келли Каал. – Под руководством Чака Лорри и с его невероятной творческой командой сценаристов мы ожидаем, что сериал будет выходить в эфир еще много-много лет". 

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Напомним, что популярный ситком выходит в эфир с 2013 года. За свою роль Эллисон Дженни была удостоена двух премий "Эмми" – в 2014 и 2015 годах. Сериал также был несколько раз номинирован на "Золотой глобус", однако эту премию ему пока завоевать не удалось.

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