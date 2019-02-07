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BAFTA 2019: создателя фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера обвинила в педофилии

BAFTA 2019: создателя фильма &quot;Богемская рапсодия&quot; Брайана Сингера обвинила в педофилии
17:22 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Несмотря на успех "Богемной рапсодии", байопика о Фредди Меркьюри и группе QUEEN, режиссера кинокартины Брайана Сингера исключили из номинации на премию BAFTA 2019 в результате обвинений в педофилии.

"В свете недавних очень серьезных обвинений, BAFTA проинформировала Брайана Сингера о том, что его участие в номинации было приостановлено. BAFTA считает предполагаемое поведение совершенно неприемлемым и несовместимым с ценностями премии", – отмечается в сообщении.

В то же время байопик "Богемная рапсодия" остается в номинации "Выдающийся британский фильм". Другие лица, имеющие отношение к кинокартине, также не лишились номинаций.

Стоит отметить, не так давно вокруг 53-летнего Брайана Сингера разгорелся скандал – режиссера обвинили в педофилии сразу несколько молодых людей. По их словам, Сингер домогался ребят, когда те были подростками. К примеру, Виктор Вальдовинос сообщил, что Брайан Сингер приставал к нему, когда парню было всего 13 лет. Случилось это на съемочной площадке фильма "Способный ученик".

Кроме того, мужчины утверждают, что Брайан Сингер частенько приглашал подростков под предлогом вечеринки, где угощал их алкогольными напитками и наркотическими веществами, после чего вступал с ними в интимную связь. Сам режиссер все обвинения в свой адрес отрицает.

Отметим, как сообщает BAFTA, Брайана Сингера исключили со списка номинантов до выяснения обстоятельств.

А тем временем стала известна стоимость билетов на "Евровидение 2019".

Израильское агентство Leaan, занимающееся продажей билетов, объявило стоимость билетов на песенный конкурс.

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Скандал, Педофилия, Брайан Сингер, Фредди Меркьюри, Богемская рапсодия, BAFTA 2019.
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