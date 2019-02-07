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"Евровидение 2019": объявлена цена билетов

&quot;Евровидение 2019&quot;: объявлена цена билетов
09:51 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: Израильское агентство Leaan, занимающееся продажей билетов, объявило стоимость билетов на песенный конкурс.

Только недавно были названы ведущие песенного конкурса "Евровидение 2019".

Сообщается, что цены на сидячие места будут от 35 до 150 евро. Места в фан-зоне обойдутся зрителям в 120 евро. Места премиум-класса – 2999 евро.

Также у зрителей есть возможность попасть на репетиции "Евровидения-2019". Разовое посещение репетиции будет стоить 15 евро.

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Отметим, что сейчас Тель-Авив готовится принять около 18 000 туристов, которые приедут посмотреть конкурсные выступления. В связи с этим местные отели начали поднимать цены на проживание. В среднем, шесть ночей на двоих обойдется в 20 000 шекелей или 5 500 долларов.

Как сообщалось ранее, Всего в Нацотборе участвуют 16 претендентов на поездку в Израиль. Остальные восемь исполнителей выступят во втором полуфинале, который пройдет 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.

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Израиль, Музыка, Музыкальный конкурс, Евровидение, Евровидение 2019, Цена билетов на Евровидение 2019, Билеты на Евровидение 2019.
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