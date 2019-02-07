"Евровидение 2019": объявлена цена билетов

Только недавно были названы ведущие песенного конкурса "Евровидение 2019".
Сообщается, что цены на сидячие места будут от 35 до 150 евро. Места в фан-зоне обойдутся зрителям в 120 евро. Места премиум-класса – 2999 евро.
Также у зрителей есть возможность попасть на репетиции "Евровидения-2019". Разовое посещение репетиции будет стоить 15 евро.
Отметим, что сейчас Тель-Авив готовится принять около 18 000 туристов, которые приедут посмотреть конкурсные выступления. В связи с этим местные отели начали поднимать цены на проживание. В среднем, шесть ночей на двоих обойдется в 20 000 шекелей или 5 500 долларов.
Как сообщалось ранее, Всего в Нацотборе участвуют 16 претендентов на поездку в Израиль. Остальные восемь исполнителей выступят во втором полуфинале, который пройдет 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.