Группа KAZKA рассказала, почему хочет попасть на Евровидение-2019

Новости культуры: Известный коллектив KAZKA имеет немалую армию поклонников, а их популярность распространяется далеко за пределы Украины.

Уже 9 февраля в Украине отгремит первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019. Группа KAZKA, которая претендует на победу в шоу, откровенно рассказала, почему стремится поехать на международный конкурс в Израиль.

На пике своей славы группа поборется за возможность представить страну на международном конкурсе.

Больше всего украинцев интересует, почему популярный коллектив стремится поехать на Евровидение-2019. Ответ на этот вопрос солистка коллектива Александра Зарицкая дала в прямом эфире Люкс ФМ. Звезда призналась, что хочет хоть немного приблизиться к успеху Верки Сердючки на шоу, так как после эффектного выступления ее узнавали все поклонники конкурса.

Мы как, возможно, будущие представители Украины (на Евровидении-2019, – 24 канал) смогли бы что-то такое показать, чтобы наше государство запомнили. Это нечто такое, что есть в нашей группе, что сможет запомниться надолго, как Верка Сердючка в свои времена... Михалыч (Андрей Данилко, – 24 канал) отмечал, что был самым узнаваемым человеком за все 60 лет Евровидения. Мы хотели бы хоть немного приблизиться к его успеху, – откровенно призналась Александра Зарицкая.

Музыканты уже презентовали свою песню "Apart", которая стремительно покорила сеть. По словам солистки группы KAZKA, трек планируют спеть еще и на украинском. Однако сейчас коллектив усиленно готовится к Нацотбору на Евровидение-2019. И хоть Александра Зарицкая уверяла, что не боится конкуренции, но во время радиоэфира заявила, что была рада, когда Taynna отказалась от участия в конкурсе.