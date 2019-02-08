Вуди Аллен требует возмещения в размере $68 миллионов от Amazon

Новости культуры: Режиссер подал в суд на Amazon Studios из-за разрыва четырех контрактов.

Британский режиссер Вуди Аллен подал в суд на компанию Amazon Studios, за то, что та разорвала с ним четыре контракта.

Как сообщает The Guardian, вероятно, причиной таких действий студии стали обвинения Аллена в сексуальных домогательствах его собственной дочери – актрисы и активистки Дилан Фэрроу. На основе ее заявлений было проведено расследование, однако никаких доказательств вины режиссера не обнаружили, поэтому дело решили закрыть.

Кроме того, Аллен заявляет, что Amazon, несмотря на обязательства, закрепленные в контракте, отложила выпуск в прокат его последней ленты "Дождливый день в Нью-Йорке" на неопределенный срок. За это режиссер требует возмещения в размере 68 миллионов долларов.

"Amazon пыталась оправдать свои действия, ссылаясь на необоснованные обвинения 25-летней девушки относительно мистера Аллена, но "Амазону" (и общественности) было известно об этих заявлениях еще до заключения четырех сделок с Аленном, поэтому это дело не дает право компании разрывать контракты... У Amazon не было законных оснований отказываться от своих обещаний",– говорится в тексте судебного иска Вуди Аллена.

Также режиссер отмечает, что студия должна ему 9 миллионов долларов после финансирования производства фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" и все-таки обязана выпустить ленту в прокат минимум на 90 дней.