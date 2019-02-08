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Хороший коп: Джессика Альба в первом трейлере спин-оффа "Плохих парней" (Видео)

Хороший коп: Джессика Альба в первом трейлере спин-оффа &quot;Плохих парней&quot; (Видео)
17:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Первые "Плохие парни" вышли в далеком 1995 году и сразу стали хитом.

Через несколько лет последовало продолжение фильма, в котором во второстепенной роли появилась актриса Габриэль Юнион. Она сыграла сестру героя Мартина Лоуренса и девушку героя Уилла Смита. Прошло 16 лет, и знакомую зрителям историю решили вновь вернуть на экраны, на этот раз в формате сериала и с главными героинями в лице Габриэль Юнион и Джессики Альбы.

Пришло время красивым женщинам взяться за дело, и, как заявляет героиня Альбы, они не собираются играть в хороших копов. Полутораминутный видеоролик знакомит зрителей с двумя полицейскими Лос-Анджелеса – Сидни Бернетт и Нэнси Маккена. Каждая из них может похвастаться непростым прошлым, сложным характером и желанием действовать. Сидни и Нэнси придется пройти классический период притирки друг к другу в качестве напарниц и бросить вызов самым опасным преступникам города. Судя по трейлеру, зрителей жду погони, перестрелки, юмор, неожиданные сюжетные повороты и эпичные взрывы, на которые героини не обратят никакого внимания, потому что они лучшие в Лос-Анджелесе.

 

Джессика Альба решила сменить сферу деятельности

Компанию Джессике Альбе и Габриэль Юнион составят Джейк Бьюзи ("Звездный десант"), Джордан Родригез ("Танцевальная академия"), Ханна Бэйрфут ("Мыслить как преступник") и другие. Сериал будет насчитывать 13 эпизодов, которые выйдут на сервисе Spectrum. Премьера "Лучших в Лос-Анджелесе" состоится 13 мая 2019 года.

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Кино, Сериал, Джессика Альба, Габриэль Юнион, Пхохие парни.
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