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Том Хэнкс готовит убойную экранизацию

Том Хэнкс готовит убойную экранизацию
19:01 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: facebook.com

Новости культуры: Голливудский актер Том Хэнкс а также Пол Гринграсс работают над новым совместным проектом под названием "News Of The World" ("Новости мира").

Стоит отметить, что в прошлый раз их сотрудничество под названием "Капитан Филлипс" собрало несколько номинаций на "Оскар".

Это экранизация романа Полетт Джайлс, опубликованного в 2016 году. Действие разворачивается в 1870-м, после гражданской войны. В центре повествования — путешествие по Дикому Западу. Путешественники — техасский капитан Джефферсон Кайл Кидд (Хэнкс) и десятилетняя девочка. Капитан путешествует по отдаленным территориям Запада, читая местным жителям новости, к которым у тех нет доступа, чтобы забитый народ был в курсе того, что происходит в мире.

Девочка — сирота, спасенная из индейского племени, которое убило ее семью. Капитан согласился сопроводить ее в Сан-Антонио, где живут ее родственники. Но загвоздка состоит в том, что девочка, как оказалось, вовсе не хотела, чтобы ее спасали от индейцев… Параллельно капитан Кидд сокрушается над испорченными отношениями с собственной дочерью и опасается, что газеты в конце концов его разорят.

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Гринграсс приобщился к проекту, о котором было объявлено ранее, буквально на днях и, имея в арсенале Хэнкса, намерен объявить кастинг на другие ключевые роли, в частности на роль девочки

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Голливуд, Экранизация, Том Хэнкс, Пол Гринграсс, News of the World, Экранизация романа Полетт Джайлс, Полетт Джайлс.
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