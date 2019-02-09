Умер прототип героя фильма "Стражи Галактики" - енот Орео

Новости культуры: В заповеднике Quinta Layla умер енот Орео, который стал прототипом Ракеты в серии фильмов "Стражи галактики".

Как сообщается на странице заповедника на Facebook, еноту было 10 лет, он умер после непродолжительной болезни.

"У нас сегодня только самые грустные новости. Наши сердца разбиты, поскольку мы потеряли нашего лучшего друга, нашего Стража Галактики – енота Орео. Он ушел из жизни рано утром после короткой болезни. Множество благодарностей нашим замечательным ветеринарам за их заботу и сострадание", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что когда Орео родился, у его матери пропало молоко, поэтому сотрудникам парка пришлось выкармливать его из бутылочки. Енот помогал создавать трехмерную модель Ракеты для фильма "Стражи галактики", позволяя отслеживать свои движения и повадки.