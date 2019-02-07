Актер Крис Пратт рассказал о работе официантом

Новости шоу бизнеса: Прошлым летом, в июне, Крис побывал на шоу Live With Kelly and Ryan, на котором рассказал о работе в Bubba Gump Shrimp.

Каждая знаменитость с чего-то начинала. Лишь некоторым повезло родиться в семье с "большим" именем и получить славу с детства. Крис Пратт запостил в инстаграме фото, на котором он сидит за столиком в ресторане Bubba Gump Shrimp Company. В подписи к картинке Пратт рассказал, как работал в компании официантом 20 лет назад.

"20 лет назад я работал официантом в Bubba Gump Shrimp Company. Возвращаясь туда, я каждый раз вспоминаю те тысячи креветок, которые съел с тарелок посетителей на пути в кухню," — вспоминает актер. "Пожалуйста, давай чаевые обслуживающему официанту. Оставьте хотя бы 20%. И…оставьте немного креветок".

Оказывается, именно там его обнаружили как актера. "18 лет назад я работал официантом в ресторане, проживая в фургоне. Я был у столика, как ко мне подошла режиссер и сказала, "Эй, а ты милый, ты актер?" И я такой, "О да, я актер, вы должны снять меня в фильме." Через четыре дня я был в Лос-Анджелесе и уже никогда не вернулся".

Пратт вспоминает, что в ресторане была вкусная еда, которую он без стыда доедал за посетителями. А что ему оставалось, если это был единственный источник еды? Пратт настолько хорошо работал, что даже попадал на табличку "Лучший работник, или Gumper".

Сейчас же актер очень популярен. У него все хорошо в карьере и в личной жизни. Совсем недавно стало известно, что актер, расставшийся в прошлом году с Анной Фэрис, сделал предложений своей возлюбленной, старшей дочери Арнольда Шварценеггера, 29-летней Кэтрин. Некоторое время Арни не давал комментариев о помолвке, а теперь проговорился!

"Это было просто фантастически! Кэтрин так счастлива! Они оба счастливы. Крис — замечательный парень. Они отлично смотрятся вместе, поэтому я желаю им только удачи", — рассказал Шварценеггер в беседе с журналистами издания Extra.

Перед тем, как сделать предложение дочери терминатора, звезде фильма "Стражи галактики" пришлось просить у отца возлюбленной благословления. Всё прошло отлично и в лучших традициях. Да и чего Прэтту бояться? Ведь он уже был знаком с отцом возлюбленной. Их знакомство произошло в 2015 году.

Все очень рады за Прэтта, но напомним, что не так давно он расстался с актрисой Анной Фэрис. "Анна и я с грустью на душе сообщаем, что мы разводимся," написал Прэтт в своем аккаунте на фэйсбуке,"Мы сильно старались достаточно долгое время, и мы реально разочарованы."