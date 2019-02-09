Скачать
Суббота, 09.02.2019
Порошенко: Наихудшее - действительно позади
Порошенко: Наихудшее - действительно позади
На Донбассе опять зафиксировано применение запрещенного лазерного оружия
На Донбассе опять зафиксировано применение лазерного оружия
Назван лучший бомбардир Динамо на зимних сборах
Назван лучший бомбардир Динамо на зимних сборах
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля

Известному голливудскому актеру предлагали быть ведущим на кинопремии "Оскар" 2019

Известному голливудскому актеру предлагали быть ведущим на кинопремии &quot;Оскар&quot; 2019
17:56 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости культуры: А ведь 91-я церемония вручения наград премии "Оскар" могла быть самой веселой и запоминающейся.

Оказывается, еще до инцидента с комиком Кевином Хартом организаторы премии потерпели другую неудачу: отказался занять пост ведущего Дуэйн Джонсон. Эту информацию подтвердил сам актер в своем микроблоге в Twitter.

Один из пользователей в Twitter написал: "Если Академия действительно хочет найти отличного ведущего для "Оскара" в следующем году, пусть просто позовут Скалу". Джонсон ответил на это сообщение и рассказал, что он и был первым претендентом на почетную роль: "Я был их первым выбором в этом году. Моя задача состояла в том, чтобы сделать эту церемонию самой смешной, веселой и интересной за всю историю премии. Мы все этого хотели, но я просто не смог, так как был занят на съемках "Джуманджи 2". И Академия, и я очень расстроились, но, быть может, все сложится удачно в следующем году".

"Оскар" 2019: названы ведущие церемонии вручения

Если так, то Дуэйну следует проверить все свои прошлые сообщения в социальных сетях, поскольку опыт Кевина Харта и Джеймса Ганна показывает, что даже десять лет спустя любое слово может обернуться против того, кто его написал. Пока не ясно, увидят ли поклонники Скалу в качестве ведущего премии "Оскар", но в этом году зрители смогут посмотреть сразу три проекта Дуэйна Джонсона.

Самой ожидаемой премьерой является боевик "Хоббс и Шоу", который выйдет на экраны 1 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кинопремия, Дуэйн Джонсон, Ведущий, Оскар 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 9 февраля
03 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
04 Активисты повздорили с Зеленским во Львове
05 Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Мороз ночью и &quot;плюс&quot; днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Мороз ночью и "плюс" днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Группа лиц пыталась взять штурмом отделение полиции в Киеве
Группа лиц пыталась штурмовать отделение полиции в Киеве
Во Вселенной нашли джет рекордной длинны
Во Вселенной нашли джет рекордной длинны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь