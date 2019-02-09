Известному голливудскому актеру предлагали быть ведущим на кинопремии "Оскар" 2019

Новости культуры: А ведь 91-я церемония вручения наград премии "Оскар" могла быть самой веселой и запоминающейся.

Оказывается, еще до инцидента с комиком Кевином Хартом организаторы премии потерпели другую неудачу: отказался занять пост ведущего Дуэйн Джонсон. Эту информацию подтвердил сам актер в своем микроблоге в Twitter.

Один из пользователей в Twitter написал: "Если Академия действительно хочет найти отличного ведущего для "Оскара" в следующем году, пусть просто позовут Скалу". Джонсон ответил на это сообщение и рассказал, что он и был первым претендентом на почетную роль: "Я был их первым выбором в этом году. Моя задача состояла в том, чтобы сделать эту церемонию самой смешной, веселой и интересной за всю историю премии. Мы все этого хотели, но я просто не смог, так как был занят на съемках "Джуманджи 2". И Академия, и я очень расстроились, но, быть может, все сложится удачно в следующем году".

Если так, то Дуэйну следует проверить все свои прошлые сообщения в социальных сетях, поскольку опыт Кевина Харта и Джеймса Ганна показывает, что даже десять лет спустя любое слово может обернуться против того, кто его написал. Пока не ясно, увидят ли поклонники Скалу в качестве ведущего премии "Оскар", но в этом году зрители смогут посмотреть сразу три проекта Дуэйна Джонсона.

Самой ожидаемой премьерой является боевик "Хоббс и Шоу", который выйдет на экраны 1 августа.