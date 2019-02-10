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Воскресенье, 10.02.2019
Они думали, мы не заметим: ляпы в знаменитых блокбастерах
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Они думали, мы не заметим: ляпы в знаменитых блокбастерах

Редко в фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план. Мы собрали подборку киноляпов, которые внимательный зритель не пропустит.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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