Они думали, мы не заметим: ляпы в знаменитых блокбастерах

Редко в фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план. Мы собрали подборку киноляпов, которые внимательный зритель не пропустит.