В Сети появились кадры со второго сезона сериала "Большая маленькая ложь"

Новости культуры: Актриса Риз Уизерспун, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Большая маленькая ложь", решила подогреть интерес зрителей и опубликовала кадры со съемочной площадки.

"Девушки из Монтерея возвращаются. Вы готовы? Премьера уже в июне", - написала Риз Уизерспун.

Сериал "Большая маленькая ложь" снят по одноименному роману Лиамы Мориарти. В центре сюжета - история нескольких семей, живущих в небольшом городке Монтерей. Идиллия прекращается, когда во время благотворительного школьного бала происходит убийство. Полиция, которая расследует преступление, натыкается на много ужасных тайн, скрытых в идеальных семьях.

Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon

Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon

Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon

В популярном сериале главные роли сыграли Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли и Мерил Стрип. Режиссером второго сезона "Большой маленькой лжи" стала Андреа Арнольд. Премьера запланирована на июнь 2019 года.