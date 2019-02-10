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В Сети появились кадры со второго сезона сериала "Большая маленькая ложь"

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В Сети появились кадры со второго сезона сериала &quot;Большая маленькая ложь&quot;
19:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Актриса Риз Уизерспун, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Большая маленькая ложь", решила подогреть интерес зрителей и опубликовала кадры со съемочной площадки.

"Девушки из Монтерея возвращаются. Вы готовы? Премьера уже в июне", - написала Риз Уизерспун.

Сериал "Большая маленькая ложь" снят по одноименному роману Лиамы Мориарти. В центре сюжета - история нескольких семей, живущих в небольшом городке Монтерей. Идиллия прекращается, когда во время благотворительного школьного бала происходит убийство. Полиция, которая расследует преступление, натыкается на много ужасных тайн, скрытых в идеальных семьях.

Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon

Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon

Голливудские актрисы в сериале "Большая маленькая ложь 2" / Instagram / @reesewitherspoon

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В популярном сериале главные роли сыграли Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли и Мерил Стрип. Режиссером второго сезона "Большой маленькой лжи" стала Андреа Арнольд. Премьера запланирована на июнь 2019 года.

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Сериал, Риз Уизерспун, 2 сезон, Первые кадры, Большая маленькая ложь 2.
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