Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании
Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)
День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)

Жуткие рептилии: в Голливуде намерены снять спин-офф "Аквамена"

Жуткие рептилии: в Голливуде намерены снять спин-офф &quot;Аквамена&quot;
16:57 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Студия Warner Bros. намерена снять спин-офф фильма "Аквамен", который рассказывает о жутких полулюдях-рептилиях тренчах.

Как сообщают СМИ, сценарий новой картины напишут Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд.

Как подчеркивает издание, "Аквамен" стал первым фильмом по комиксам DC, которому удалось собрать более миллиарда долларов в прокате, поэтому не удивительно, что Warner Bros. хочет расширить вселенную картины. Вместе с тем, переговоры о сиквеле фильма пока не идут, зато студия готовит спин-офф. Никто из актерского состава оригинального "Аквамена" в спин-оффе не появится.

Удивила: Эмбер Херд похвасталась стройными ногами

Фильм получил название "Впадина", он расскажет о тренчах, которые атаковали Аквамена и Меру во время их путешествия за трезубцем Атлана. Тренчи живут во Впадине и могут подниматься выше только ночью.

Ранее студия Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма "Капитан Марвел". Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек, а главную роль в ней сыграла Бри Ларсон. Фильм расскажет о пилоте военно-воздушных сил Кэрол Денверс, которая получает сверхъестественные способности в результате контакта с расой инопланетян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Warner Bros., Аквамен, Спин-офф, Ноа Гарднер, Эйдан Фицджеральд..
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
02 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
03 Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
04 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с создателями фильма &quot;Киборги&quot;
Порошенко встретился с создателями фильма "Киборги"
Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)
Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля
Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь