Жуткие рептилии: в Голливуде намерены снять спин-офф "Аквамена"

Новости культуры: Студия Warner Bros. намерена снять спин-офф фильма "Аквамен", который рассказывает о жутких полулюдях-рептилиях тренчах.

Как сообщают СМИ, сценарий новой картины напишут Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд.

Как подчеркивает издание, "Аквамен" стал первым фильмом по комиксам DC, которому удалось собрать более миллиарда долларов в прокате, поэтому не удивительно, что Warner Bros. хочет расширить вселенную картины. Вместе с тем, переговоры о сиквеле фильма пока не идут, зато студия готовит спин-офф. Никто из актерского состава оригинального "Аквамена" в спин-оффе не появится.

Фильм получил название "Впадина", он расскажет о тренчах, которые атаковали Аквамена и Меру во время их путешествия за трезубцем Атлана. Тренчи живут во Впадине и могут подниматься выше только ночью.

Ранее студия Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма "Капитан Марвел". Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек, а главную роль в ней сыграла Бри Ларсон. Фильм расскажет о пилоте военно-воздушных сил Кэрол Денверс, которая получает сверхъестественные способности в результате контакта с расой инопланетян.