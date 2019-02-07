Удивила: Эмбер Херд похвасталась стройными ногами

Новости шоу бизнеса: На премьере фильма "Аквамен" в Токио Эмбер поразила поклонников шикарным и сексуальным внешним видом.

В столице Японии Токио наконец состоялась премьера популярного фильма "Аквамен" по мотивам DC комиксов.

Картина повествует об Артуре Карри, потомком простого смертного и прекрасной властительницы Атлантиды, Атланны, которая передала сыну невероятные способности: поднимать огромные грузы, дышать под водой и даже общаться с подводными жителями. Именно Артуру суждено было стать правителем всего подводного мира и низвергнуть собственного брата-злодея.

Роль Артура сыграл 39-летний знаменитый актер Джейсон Момоа, а его партнершей по съемочной площадке, сыгравшей возлюбленную Карри, рыжеволосую принцессу подводного царства Меру, стала 32-летняя актриса Эмбер Херд.

Для выхода в свет красавица выбрала черное мини-платье с атласными манжетами, застегивающееся на круглые пуговицы спереди. Свой облик актриса дополнила лаковыми туфлями-лодочками на шпильках от самого Christian Louboutin и минималистичными золотыми украшениями. Макияж Эмбер был выполнен в нюдовых тонах, а распущенные волосы уложены голливудскими волнами.

Почитатели Эмбер Херд были просто в восторге от такого манящего образа женщины и весь вечер не могли отвести от нее глаз.