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Удивила: Эмбер Херд похвасталась стройными ногами

Удивила: Эмбер Херд похвасталась стройными ногами
10:08 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На премьере фильма "Аквамен" в Токио Эмбер поразила поклонников шикарным и сексуальным внешним видом.

В столице Японии Токио наконец состоялась премьера популярного фильма "Аквамен" по мотивам DC комиксов.

Картина повествует об Артуре Карри, потомком простого смертного и прекрасной властительницы Атлантиды, Атланны, которая передала сыну невероятные способности: поднимать огромные грузы, дышать под водой и даже общаться с подводными жителями. Именно Артуру суждено было стать правителем всего подводного мира и низвергнуть собственного брата-злодея.

Роль Артура сыграл 39-летний знаменитый актер Джейсон Момоа, а его партнершей по съемочной площадке, сыгравшей возлюбленную Карри, рыжеволосую принцессу подводного царства Меру, стала 32-летняя актриса Эмбер Херд.

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Для выхода в свет красавица выбрала черное мини-платье с атласными манжетами, застегивающееся на круглые пуговицы спереди. Свой облик актриса дополнила лаковыми туфлями-лодочками на шпильках от самого Christian Louboutin и минималистичными золотыми украшениями. Макияж Эмбер был выполнен в нюдовых тонах, а распущенные волосы уложены голливудскими волнами.

Почитатели Эмбер Херд были просто в восторге от такого манящего образа женщины и весь вечер не могли отвести от нее глаз.

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Токио, Фильмы, Знаменитости, Эмбер Херд, Премьера фильма, Аквамен.
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