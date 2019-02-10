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Чем удивил украинский фильм "Гарет Джонс" на Берлинале 2019 (Видео)

Чем удивил украинский фильм &quot;Гарет Джонс&quot; на Берлинале 2019 (Видео)
21:09 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Германии стартовал 69-й Берлинский международный кинофестиваль - "Берлинале 2019".

Украину в этом году представляет лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд. Всего в конкурсе 17 фильмов.

"Лента снята по идее американской журналистки, которая работала со многими изданиями. В 2015 году она приехала в Украину искать режиссера. Проект нас заинтересовал, ведь история Гарета может вдохновить. Режиссером картины выступила Агнешка Холланд. Съемки проходили в Украине, Польше и Шотландии. В Харькове, например, снимали Москву", – рассказал эксклюзивно продусер фильма Егор Олесов.

Берлинале-2019: изысканные черные платья покоряют красную дорожку

"Это большое достижение, что такая история рассказывается таким режиссером и презентуется здесь на "Берлинале". Это достижение не только с точки зрения каких-то критериев это очень важно для нас всех сегодня. Это событие, значение которого выходит далеко за пределы кинематографического контекста, это вообще знаковое событие для всей Украины, не только для украинского кино", – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

По его словам, украинское кино возрождается, становится заметным на международном уровне. "Самое главное украинское кино возвращает себе украинского зрителя. Это самое главное достижение", – добавил глава Госкино.

Отметим, что в основу киноленты взята реальная история журналиста Гарета Джонса, который первый из всех представителей западных СМИ рассказал о Голодоморе в Украине в 1930-х годах. В 1933 году мужчина отправился в СССР, а затем намеревался рассказать всему миру о сталинском режиме и его преступлениях. Однако на Западе решили не брать во внимание его рассказы, ведь неудобная для них правда была им не нужна.

Берлинале-2019: изысканные черные платья покоряют красную дорожку

Материал, который Гарет Джонс написал во время путешествия по Украине, впоследствии вдохновил Оруэлла на роман, который стал культовым, "Скотный двор". В главных ролях снимались Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул и Кеннет Кренем. Также в киноленте также сыграли украинские знаменитости Яков Ткаченко и Олег Драч.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года во всех кинотеатрах Украины. Через год после премьеры на телевидении.

Напомним, в здании театра на Потсдамской площади в Берлине собрались знаменитости, которые в течение недели будут соревноваться за право обладания статуэтками золотых и серебряных медведей. На красной дорожке фестиваля появились Тони Гаррн, Жюльет Бинош, Зои Казан, Энди Макдауэлл, Эмилия Шюле и многие другие.

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Кинофестиваль, Кино, Гарет Джонс, Берлинале-2019.
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