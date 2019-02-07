Берлинале-2019: изысканные черные платья покоряют красную дорожку

Множество знаменитостей уже продемонстрировали стильные наряды на красной дорожке, которая, к слову, сделана из переработанного мусора.
Лучшие черные платья на открытии Берлинале-2019
1 место - немецкая топ-модель Тони Гаррн
2 место - американская актриса Энди Макдауэлл
3 место - немецкая актриса Александра Мария Лара
4 место - немецкая актриса Хайке Макатч
5 место - ювелирный дизайнер Йетте Йооп
Добавим, что в основной программе среди фильмов из 25 стран мира покажут ленту о Голодоморе в Украине "Гарет Джонс".
Это фильм польского режиссера Агнешки Холланд, созданный при поддержке отечественного Госкино совместно с Польшей и Великобританией. Главные роли сыграли Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Яков Ткаченко, Олег Драч и другие.