Берлинале-2019: изысканные черные платья покоряют красную дорожку

Новости шоу бизнеса: 7 февраля прогремела церемония открытия в театре на Потсдамской площади.

Множество знаменитостей уже продемонстрировали стильные наряды на красной дорожке, которая, к слову, сделана из переработанного мусора.

Лучшие черные платья на открытии Берлинале-2019

1 место - немецкая топ-модель Тони Гаррн

2 место - американская актриса Энди Макдауэлл

3 место - немецкая актриса Александра Мария Лара

4 место - немецкая актриса Хайке Макатч

5 место - ювелирный дизайнер Йетте Йооп

Добавим, что в основной программе среди фильмов из 25 стран мира покажут ленту о Голодоморе в Украине "Гарет Джонс".

Это фильм польского режиссера Агнешки Холланд, созданный при поддержке отечественного Госкино совместно с Польшей и Великобританией. Главные роли сыграли Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Яков Ткаченко, Олег Драч и другие.