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Джеймс Кэмерон хочет возродить "Чужого 5"

Джеймс Кэмерон хочет возродить &quot;Чужого 5&quot;
10:47 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Facebook

Новости культуры: Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон может заняться съемками картины «Чужой 5».

Джеймс Кэмерон рассказал, что собирается возродить фильм "Чужой 5", которым должен был заниматься Нил Бломкамп. Несколько лет назад студия 20th Century FOX отдала предпочтение приквелам Ридли Скотта, а не этой картине.

Кэмерон уверен, Нил Бломкамп проделал отличную работу, и его задумка является интересной. Поэтому режиссер подумывавает возродить тот самый "Чужой 5", который так и не появился на свет. Джеймс Кэмерон отметил, что активная работа над этим материалом уже ведется, но пока он не может называть никакие подробности.

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Несколько лет назад сообщалось, что "Чужой 5" по задумке Нила Бломкампа будет игнорировать третью и четвертую часть знаменитой франшизы. Режиссер также планировал подвести сюжетную линию Эллен Рипли к её логическому завершению. Главная роль в повествовании отведена повзрослевшей Ньют.

Следует отметить, что задумка Нила Бломкампа понравилась не только Джеймсу Кэмерону, но и исполнителям главных ролей Сугурни Уивер и Майклу Бину. Несколько лет назад они выразили свое желание сыграть в "Чужом 5". Какого мнения они придерживаются сейчас, пока неизвестно.

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Фильмы, Кино, Джеймс Кэмерон, Нил Бломкамп, Чужой-5.
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