День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)

Новости культуры: Близится день всех влюбленных и пора составлять романтическую подборку – фильмы о любви на День святого Валентина.

Чтобы облегчить ваш выбор, предлагаем подборку хороших и трогательных фильмов.

"Римские каникулы"

В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни ее расписаны по минутам — приемы, посещения фабрик, интервью… в общем, тоска! Она совсем девчонка, ей хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города. Увы, незадолго до побега доктор сделал ей укол снотворного и принцесса засыпает на скамейке. А мимо проходит возвращающийся домой после вечера за карточным столом американский журналист Джо Брэдли. Рано утром по заданию редактора он должен быть на пресс-конференции у принцессы Анны, которую он в глаза никогда не видел…

"Титаник"

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании "непотопляемого" Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку со смертью…

"Вечное сияние чистого разума"

Изобретена машина, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний. Джоэль и Клементина решают выбросить друг друга из головы. Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем больше любит. Понимая, что он просто обожает Клементину, Джоэль пытается найти способ, чтобы вернуть любимой память о прошлом. Пока еще не очень поздно… Он должен победить ненавистный компьютерный мозг во что бы то ни стало!

"P.S. Я люблю тебя"

Он и она созданы друг для друга, две половинки одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, и она очень скоро остается вдовой. Но даже после смерти муж не оставляет свою любимую жену: заблаговременно он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. Каждое заканчивается постскриптумом "Я люблю тебя".

"День святого Валентина"

Судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного Дня — Дня Всех Влюбленных — Дня Святого Валентина.

"Дневник памяти"

Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки женщине в доме престарелых. Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви…

"Вам письмо"

Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин — парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазинчик детской литературы под названием "Магазин за углом", перешедший ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы — это оазис тепла, человечности и культуры. Джо владеет сетью огромных книжных супермаркетов "Фокс и сыновья". Он открывает такой комплекс рядом с магазином Кэтлин и заходит к ней якобы купить несколько книжек для детей. Так состоялось их "живое" знакомство. Чуть позже Кэтлин узнает, что Джо и есть владелец супермаркета, грозящего ей неизбежным разорением — цены там намного ниже. Естественно, она сразу же возненавидела бездушного конкурента. А в Интернете их роман продолжался…

"Кейт и Лео"

Сквозь прореху во времени Лео, герцог Олбанский, попадает в будущее, а точнее — в современный Нью-Йорк. Обаятельный джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стремительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая женщина — Кейт Маккей. Невероятное случилось, и они встретились! Теперь Лео нельзя оставлять без присмотра ни на минуту! Во всяком случае, до тех пор, пока он не сможет вернуться обратно…

"Как отделаться от парня за 10 дней"

Журналистка Энди Андерсон из журнала получает довольно необычное редакционное задание, которое к тому же надо сделать очень быстро. Ей вменяется в обязанность написать статью о том, что выдумывают женщины для того, чтобы отделаться от мужчины, когда они его больше не хотят лицезреть рядом. На все про все у нее только 10 дней, через которые материал должен лежать на столе главного редактора. Ей необходимо найти в толпе парня, влюбить в себя, а затем совершить все классические выкрутасы капризной красотки. На беду Энди ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за 10 дней. Может ли такое странное знакомство, основанное на авантюре и замешанное на лжи, привести к взаимности?

"Привидение"

Счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На темной аллее на них нападает грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, но все еще может помочь своей возлюбленной! Сэм-привидение узнает, что его смерть не была случайной, а над Молли нависла смертельная опасность! Но для Молли он теперь "человек-невидимка", которого она не видит и не слышит. Как предупредить ее об опасности? Единственный способ связаться с Молли и передать ей важное сообщение — воспользоваться сверхъестественными способностями неопытной женщины-медиума по имени Ода Мэй Браун. Ода не уверена в своих силах, но очень хочет помочь…