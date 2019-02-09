День святого Валентина 2019: оригинальные поздравления в прозе и открытки

День святого Валентина, покровителя влюбленных, отмечают 14 февраля.

День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник, отмечают в большинстве стран мира 14 февраля — в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви.

Поздравления

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

Любовь окрыляет и вселяет надежду. Хочется поздравить всех влюбленных, с таким чудесным праздником — с Днем святого Валентина — и сказать, что быть влюбленным — это чудесно и восхитительно! Желаю, чтобы все люди на Земле смогли испытать это великолепное чувство. А также желаю всем влюбленным неземного счастья, безграничной любви, взаимопонимания и взаимоуважения. Желаю, чтобы ваша любовь делала вас сильнее, храбрее, добрее, а душа и сердце наполнились теплом, нежностью и лаской. Цените, берегите и любите друг друга.

С праздником, с Днем всех влюбленных! Любовь — это основа мироздания, движущая сила, исцеление, залог успеха в начинаниях любых. Желаю в День святого Валентина любить, влюбляться, в объятиях нежиться, целоваться. Быть солнцем, чьим-то смыслом, путеводной звездой, причиной сладких снов и поводом безумства, фейерверком чувств. Услышать самые заветные слова, встречать закаты и рассветы с половинкой. Тепла вам и ласки, волшебства и встреч, до полуночи страстных разговоров. И если ждешь — дождаться, ищешь — найти, а уж найдя, беречь и жить в любви!

Это один из самых сладострастных, теплых, чувственных, нежных и романтичных дней года. Столько красивых легенд и историй связано с этим праздником, и это неудивительно, ведь это празднество страсти, любви и всех влюбленных. В этот особенный февральский день я желаю, чтобы в твоей жизни всегда был тот самый человек, который подарит тебе счастье, наполнит твою жизнь живописными красками и чувствами. Он будет беречь тебя, ценить, обожать и ежедневно приятно удивлять. Пусть магия этого дня подарит тебе настоящую любовь!

В День святого Валентина хочу пожелать никогда не предавать свою мечту и верить в свою светлую любовь, проявлять нежность и заботу о родных и близких, летать в облаках счастья и ловить вдохновение, совершать красивые поступки и добрые дела.

Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь соединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить — значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, я желаю никогда его не терять! С днем святого Валентина!

С днем влюбленных! Пусть любовь будет крепкой и настоящей, согревает в минуты невзгод и поддерживает в любых жизненных ситуациях. Нашедшим свою половинку-сохранить и ценить ее, тем, кто еще не встретил любимого человека обязательно его найти!