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Среда, 06.02.2019
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День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)
День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)

День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)

День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)
16:42 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Близится день всех влюбленных и пора составлять романтическую подборку – фильмы о любви на День святого Валентина.

Чтобы облегчить ваш выбор, предлагаем подборку хороших и трогательных фильмов.

"2+1", 2016

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе.

День святого Валентина 2019: история и факты праздника

"Рождение звезды", 2018

Фильм Брэдли Купера, в котором певица Леди Гага дебютировала как актриса. Картина рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Мейна и талантливой певицы Элли, которая с его помощью становится настоящей звездой. Однако со временем популярность звезды кантри уходит в прошлое, и это превращается в испытание для отношений пары.

Сериалы, мотивирующие в трудную минуту

"Тихая гавань", 2013

В морозный вечер можно перенестись на берег океана, где теплый ветер ласкает ваши волосы и плечи. Именно там происходят события фильма. Девушка Кэти однажды совершает отчаянный побег и обретает "тихую гавань" в маленьком спокойном южном городке. Но готова ли Кэти к новым отношениям с вдовцом Алексом Уитли?

Праздники, выходные и памятные даты: на что стоит обратить внимание в феврале

"Воды слонам", 2011

Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к Benzini Brothers – самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом – харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Интересный дуэт Риз Уизерспун и Роберта Паттинсона.

"Жена путешественника во времени", 2008

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Они познакомились, когда ей было 6, а ему – 36. Они поженились, когда ей было 23, а ему 31. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием – синдромом перемещения во времени. Его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления – комичны, травматичны и трагичны одновременно.

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Праздник, Фильмы, Романтика, Видео, Подборка, День Святого Валентина.
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