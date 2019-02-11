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Понедельник, 11.02.2019
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Уилл Смит сыграет Джина в новом фильме Гая Ричи

Уилл Смит сыграет Джина в новом фильме Гая Ричи
11:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Премьера игрового ремейка "Аладдин" состоится уже через несколько месяцев, и студия Disney радует зрителей новыми кадрами и видео.

Злодей Джафар, красочные виды Аграбы, Жасмин с тигром, ковер-самолет, опасные приключения Аладдина и Джинна в исполнении синего Уилла Смита без ног, – всё это в очередном трейлере грядущего фильма Гая Ричи.

В минутном видеоролике поклонники, наконец, увидели нового Джинна в действии. Стоило Аладдину потереть лампу, как из нее появился обработанный с помощью визуальных эффектов Уилл Смит. В оригинальном трейлере зрители могут насладиться знакомыми интонациями и мимикой актера, и насколько Джинн в фильме будет похож на мультипликационного персонажа, пока не понятно. В любом случае, российские поклонники услышат его в дубляже, и, если повезет, к озвучке привлекут Алексея Иващенко или Валерия Соловьева, которые дублировали героя в мультсериале. 

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Улыбка Джинна не оставила интернет-пользователей равнодушными, поэтому сеть тут же наводнили новые мемы и мнения. В Twitter персонажа уже успели сравнить с папой Смурфом, который попробовал алкоголь, с героем Джека Николсона в "Сиянии", с синим M&Ms, с "Аватаром" и многими другими. Большинству поклонников синий Уилл Смит не пришелся по душе, так как грим и визуальная обработка показались многим недостаточно естественными, чтобы не вызывать неприятия.

Насколько хорошо или плохо все будет выглядеть в фильме, станет известно 23 мая 2019 года.

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Все по теме:

Дисней, Уилл Смит, Трейлер, Гай Ричи, Аладдин, Джин, Фильм Гая Ричи.
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