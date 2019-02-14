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Октавия Спенсер снимется в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"

Октавия Спенсер снимется в фильме Роберта Земекиса "Ведьмы"
08:58 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua

Новости культуры: Актерский каст новой экранизации романа Роальда Даля "Ведьмы", режиссером которой станет Роберт Земекис, заметно пополняется.

Недавно мы узнали, что в фильме сыграет Энн Хэтэуэй, а теперь к ней присоеденилась актриса Октавия Спенсер ("Форма воды"). По информации The Hollywood Reporter, Спенсер получила роль бабушки главного героя, на которую изначально претендовала Виола Дэвис ("Вдовы", "Отряд самоубийц").

Опубликованный в 1973 году роман рассказывает историю мальчика, которого злые ведьмы, претворяющиеся добрыми старушками, превратили в мышь. С помощью своей норвежской бабушки (Спенсер), которая является экспертом по ведьмам, главный герой вступает в противостояние со своими обидчицами, чтобы не позволить им реализовать давний план вендетты против детей всего мира.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй попробует себя в новой роли (Видео)

Как сообщалось ранее, Хэтэуэй предстоит воплотить образ Великой Верховной Ведьмы, сыгранной Анжеликой Хьюстон в киноадаптации 1990 года. Изначально постановщиком фильма должен был стать оскароносный Гильермо Дель Торо. Однако он принял решение стать продюсером картины. Компанию ему составит Альфонсо Куарон.

Съемки "Ведьм" стартуют в апреле, премьера ожидается осенью 2020 года.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Форма воды, Фильм Ведьмы.
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