Стало известно, будет ли 3 сезон сериала "Большая маленькая ложь"

Новости культуры: Создатели поспешили заверить, что третьего сезона у драматического шоу с невероятно звездным актерским составом не будет.

На днях стало известно, что второй сезон сериала "Большая маленькая ложь" выйдет на HBO 5 июня.

"Пока никаких планов на третий сезон у нас нет. Мы довольны тем, как заканчивается история во втором сезоне", – заявил исполнительный продюсер Дэвид Е. Келли.

Примечательно, что в свое время и появление второго сезона вызвало удивление у зрителей – по крайней мере, у тех, кто читал одноименный роман Лианы Мориарти. Бестселлер писательницы лег в основу первого сезона, имевшего логическое завершение, не подразумевающее продолжения.

Однако продюсеры посчитали по-другому, и, заручившись поддержкой Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лоры Дерн и Шейлин Вудли, с энтузиазмом приступили к работе над второй частью. Более того, каким-то образом шоураннерам проекта удалось заполучить Мерил Стрип, она сыграла мать Перри Райта, погибшего героя Александра Скарсгарда.