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Стало известно, будет ли 3 сезон сериала "Большая маленькая ложь"

Стало известно, будет ли 3 сезон сериала "Большая маленькая ложь"
11:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Создатели поспешили заверить, что третьего сезона у драматического шоу с невероятно звездным актерским составом не будет.

На днях стало известно, что второй сезон сериала "Большая маленькая ложь" выйдет на HBO 5 июня. 

"Пока никаких планов на третий сезон у нас нет. Мы довольны тем, как заканчивается история во втором сезоне", – заявил исполнительный продюсер Дэвид Е. Келли. 

Примечательно, что в свое время и появление второго сезона вызвало удивление у зрителей – по крайней мере, у тех, кто читал одноименный роман Лианы Мориарти. Бестселлер писательницы лег в основу первого сезона, имевшего логическое завершение, не подразумевающее продолжения.

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Однако продюсеры посчитали по-другому, и, заручившись поддержкой Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лоры Дерн и Шейлин Вудли, с энтузиазмом приступили к работе над второй частью. Более того, каким-то образом шоураннерам проекта удалось заполучить Мерил Стрип, она сыграла мать Перри Райта, погибшего героя Александра Скарсгарда.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Большая маленькая ложь, Сериал Большая маленькая ложь.
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