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Звезда "Шерлока" сыграет сатану в сериале "Благие знамения"

Звезда "Шерлока" сыграет сатану в сериале "Благие знамения"
15:24 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram

Новости культуры: Премьера сериала "Благие знамения" запланирована на 31 мая 2019 года.

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который снялся в политической драме "Брексит", сыграет сатану в предстоящем мини-сериале "Благие знамения". Об этом сообщает издание Variety, со ссылкой на Нила Геймана - сценариста и автора книги (в соавторстве с Терри Пратчеттом), по которой снимают этот самый сериал.

Отмечается, что Камбербэтч в роли Принца Тьмы будет "гигантским анимационным сатаной" - высотой почти 122 метра. В таком образе актер появится в 6-м эпизоде проекта.

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В центре сюжета сериала – непроизошедший апокалипсис. Действие сериала разворачивается вокруг ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые пытаются предотвратить конец света. Чтобы изменить ход истории, представители Рая и Ада объединяются и отслеживают Антихриста. Также в сериале сыграли Ник Офферман, Майкл Маккин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм и другие. 

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Кино, Сериал, Бенедикт Камбербэтч, Благие знамения.
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