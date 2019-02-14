Фильм "Продюсер": как украинское кино покорили Дурнев и Астафьева

Новости культуры: Первый трейлер украинской кинокартины появился на YouTube-канале Producer Movie 20 декабря 2018 года.

Украинский кинематограф пополнился новыми кинолентами, в которых задействованы известные звезды отечественного шоу-бизнеса. Фильм "Продюсер", который вышел на экраны 14 февраля 2019 года, собрал на одной съемочной площадке Дашу Астафьеву, Алексея Дурнева, Мишель Андраде и многих других звезд Украины.

Первый трейлер украинской кинокартины появился на YouTube-канале Producer Movie 20 декабря 2018 года. Сейчас его просмотрели более 236 тысяч раз.

Комедия от режиссера Сергея Уэйна и продюсеров Станислава Тиунова, Владимира Сивоконя и Евгения Дворника должна понравиться всем ценителям остроумного кино, любящим качественный юмор. Производством "Продюсера" занялась компания Firework Sound, а над видео работали Post Modern Cinema Sound Production. Главные роли в украинской ленте исполнили такие звезды, как Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Michelle Andrade, Слава Каминская, Павел Зибров, Никита Добрынин, Андре Тан, Анна Ризатдинова, Александра Кучеренко, Санта Димопулос, Дядя Жора, TamerlanAlena и многие другие.

История фильма "Продюсер рассказывает про самоуверенного и самовлюбленного кинопродюсера (роль исполнил Алексей Дурнев), который "поймал звезду". Он тратит невероятные средства на роскошные вечеринки и в то время, когда ему нужно выделить средства на новый фильм, его кошелек оказывается пуст. За считанные часы продюсер должен найти кругленькую сумму на съемки ленты и довести ее на съемочную площадку за городом. По дороге к месту назначения с ним случаются смешные и очень курьезные ситуации, которые резко меняют ход всех действий.