Названа дата выхода сиквела фильма "Поездка в Америку" 1988 года

Новости культуры: Студия Paramount Pictures назвала дату выхода сиквела фильма "Поездка в Америку", который вышел в 1988 году.

Продолжение популярной комедии выйдет 7 августа 2020 года.

Сценарий нового фильма напишет Кенья Баррис, а в роли режиссера картины выступит Крэйг Брюэр. Ожидается, что к роли принца Акима вернется Эдди Мерфи, который сыграл главную роль в оригинальном фильме.

В сиквеле Аким узнает о своем утерянном сыне и вынужден вернуться в Америку для того, чтобы встретиться с возможным наследником престола. Ожидается также, что к своим ролям вернутся Арсенио Холл, который сыграл помощника Акима, Джеймс Эрл Джонс, сыгравший короля, а также Шари Хедли и Джон Амос.

"Поездка в Америку" вышла в 1988 году и рассказывает о принце африканского государства Замунд Акиме, который в сопровождении своего слуги Сэмми едет в Америку для того, чтобы найти себе жену. Для того, чтобы избранница полюбила самого принца, а не его деньги, он изображает простого работягу и устраивается работать в закусочную, в которой влюбляется в дочь хозяина.

Фильм был номинирован на "Оскар" в двух категориях, а его кассовые сборы составили более 288 миллионов долларов.