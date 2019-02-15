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Netflix выпустит полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие"

Netflix выпустит полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие"
09:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Первыми увидеть премьеру фильма смогут не зрители канала АМС, на котором изначально выходило шоу, а подписчики стримингового сервиса Netflix.

Издание Deadline сообщило новые подробности о полнометражном продолжении сериала "Во все тяжкие". Компании не дают официальных комментариев на этот счет и продолжают держать сюжет картины в секрете.

Несколько лет назад эпизоды шоу "Во все тяжкие" появились на стрим-платформе Netflix, а теперь она получила право первой показать зрителям продолжение истории. Канал АМС не объяснил причин такого решения, однако в 2013 году режиссер Винс Гиллиган признал вклад сервиса в благодарственной речи на премии "Эмми": "Я полагаю, именно Netflix удерживал нас в эфире. Не думаю, что иначе наше шоу продержалось бы больше двух сезонов. Это новая эра телевидения, и мы пожинаем ее плоды". Когда состоится премьера фильма, о чем он расскажет, и кто точно будет в нем играть, по-прежнему неизвестно. 

Названа дата выхода сиквела фильма "Поездка в Америку" 1988 года

Благодаря New Mexico Film Office стало известно, что съемки проекта начнутся в этом году в Нью-Мехико под кодовым названием "Гринбриер". Издание Revenge of The Fans в прошлом месяце сообщило, что фильм будет посвящен Джесси Пинкману, который попытается бежать из тюрьмы. Брайан Крэнстон подтвердил, что составит компанию коллеге Аарону Полу, однако не раскрыл, в каком именно качестве. Сценарием и режиссурой займется Винс Гиллиган.

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Кино, Сериалы, Смотреть, Netflix, Во все тяжкие, Полнометражные сериалы.
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