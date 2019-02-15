Топ-20 самых красивых кадров в истории кино, которые мы так любим (Фото)

Фильмы состоят не только из внутреннего наполнения, но и из самой банальной внешней оболочки. Обычно кино мы ценим именно за то, что внутри. Но и то, что снаружи, может быть прекрасным. К счастью, многие режиссеры и операторы об этом не забывают. Творцы дарят нам прекрасные кадры, которые становятся самой историей кино. Подборку таких замечательных памятных кадров мы сегодня и посмотрим вместе с вами.