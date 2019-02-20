Фильмы о британских звездах: Paramount снимает байопик об Элтоне Джоне (Видео)

Новости культуры: Похоже, что после успеха "Богемской рапсодии" нас ждет линейка фильмов о британских рок-звездах, которые были и продолжают оставаться властителями умов миллионов.

Киностудия Paramount представила постер, а также опубликовала видео о создании байопика "Рокетмен" (Rocketman), который расскажет о жизни и творчестве британского музыканта Элтона Джона.

Так, в фильме зрителям покажут историю наиболее ярких лет из биографии певца, когда он из робкого таланта Реджинальда Дуайта превратился в суперзвезду с мировым именем Элтона Джона. Детали сюжета будущей картины не уточняются. Однако известно, что ее жанр характеризуется как "музыкальная фантазия".

Фильм получил такое же название, как и одна из наиболее популярных песен Элтона Джона 1972 года. В свое время певец посвятил эту песня погибшему рэперу Маку Миллеру.

Режиссером фильма стал Декстер Флетчер который работал над фильмом "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри, которая получила небывалый успех. Самого Элтона Джона в ленте сыграет Тэрон Эджертон (Kingsman, "Робин Гуд: Начало"). Вместе с ним в ленте снимутся Джейми Белл ("Фантастическая четверка"), Ричард Мэдден ("Крутые меры") и Брайс Ховард Даллас ("Мир Юрского периода").

В украинский прокат картина выйдет 6 июня 2019 года. Ранее появился дублированный трейлер "Рокетмена".