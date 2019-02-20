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Оскар 2019: стал известен третий список знаменитостей, которые будут вручать статуэтки

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Оскар 2019: стал известен третий список знаменитостей, которые будут вручать статуэтки
19:26 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф www.segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: На официальном сайте Американской киноакадемии появился новый список знаменитостей, которые в день церемонии будут вручать статуэтки "Оскар".

Отметим, что ранее уже были опубликованы два списка с именами звезд. В первый попали Шарлиз Терон, Крис Эванс, Аквафина, Вупи Голдберг и другие. Во втором списке отметились Эмилии Кларк и Джейсона Момоа, Мелисса Маккарти и Сара Полсон и еще девять звезд.

Итак, в третий список голливудских знаменитостей, которые "проведут" "Оскар", попали: Элси Фишер, Данай Гурира, Брайан Тайри Генри, Майкл Б. Джордан, Майкл Китон, Хелен Миррен, Джон Малэни, Тайлер Перри, Фаррелл Уильямс, Кристен Риттер, Пол Радд и Мишель Йео.

Фаррелл Уильямс

Майкл Китон

Хелен Миррен

Ранее мы сообщали, как будет выглядеть главная сцена церемонии Оскар-2019.

Роскошная церемония по традиции отгремит в Dolby Theatre, что в Лос-Анджелесе. Именно туда съедутся все известные актеры, которые продемонстрируют на красной дорожке свои потрясающие наряды и поборются за знаковые статуэтки.

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Кинопремия, Знаменитости, Ведущие, Оскар 2019, Третий список.
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