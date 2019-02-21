Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в байопике от Netflix

Новости культуры: Крис Хемсворт примет участие в съемках фильма об одном из самых известных рестлеров в мире – Халке Хогане – и воплотит его на экране.

Разработкой байопика займется стриминговая платформа Netflix, которая привлекла к сотрудничеству создателя комедии "Мальчишник в Вегасе", сценаристов фильма "8 миля" и сериала "Это мы", а также Брэдли Купера и Майкла Шугара.

Биографический проект о жизни и карьере Терри Боллеа (настоящее имя Халка Хогана) пока не имеет ни названия, ни полноценного актерского состава. Режиссерское кресло займет Тодд Филлипс, ответственный за "Мальчишник в Вегасе" и сериал "Область тьмы". Сценарий напишут Скотт Сильвер и Джон Поллоно. Продюсированием фильма займутся режиссер "Звезда родилась" Брэдли Купер и продюсер оскароносного фильма "В центре внимания" Майкл Шугар. Другие подробности о проекте остаются неизвестными.

Терри Боллеа под прозвищем Халк Хоган блистал на телевидении и бойцовском ринге с 1980-ых годов, когда Скала и Джон Сина еще были детьми. Он выступал в амплуа злодея, но со временем сменил его на героический образ, после чего без участия Халка не обходился ни один крупный матч. К концу 80-ых Хоган стал главной звездой рестлинга, украшал обложки журналов, появлялся на вечерних шоу и даже стал героем собственного мультфильма Hulk Hogan's All-Time Champ. Когда зрители смогут посмотреть фильм, станет известно позже. Зато Криса Хемсворта в этом году поклонники увидят дважды: в кинокомиксе "Мстители: Финал" в апреле и в фильме "Люди в черном: Интернэшнл" в июне.

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