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Стало известно, как на самом деле снимали одну из самых знаменитых сцен "Титаника"

Стало известно, как на самом деле снимали одну из самых знаменитых сцен "Титаника"
15:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Речь идет о сцене, в которой герой Леонардо ДиКаприо Джек Доусон стоит на носу корабля и кричит: "Я – король мира!".

С момента выхода "Титаника" прошло уже 22 года, но воспоминания о съемках живы до сих пор. На днях оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как снималась одна из знаменитых сцен культового фильма.

Долгое время считалось, что этой фразы не было в сценарии, а ДиКаприо сам ее придумал и так удачно сымпровизировал. Однако на деле выяснилось, что авторство реплики принадлежит самому Кэмерону:

 "Она была придумана на месте. В тот момент я висел с камерой в специальной корзине, свет уходил, мы пробовали и так, и эдак, но ничего не получалось. Я уже смирился с неудачей и сказал: "Ладно, у меня есть одна задумка. Просто скажи: "Я – король мира" и широко разведи руки в стороны, прочувствуй этот момент и насладись им в полной мере"". 

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"ДиКаприо переспрашивает: "Что?". Я повторяю по рации: "Просто скажи: "Я – король мира". Ты должен убедить нас". ДиКаприо снова: "Что?". "Просто, черт возьми, убеди нас!"", – вспоминает режиссер.

И ведь убедил! Правда, не кинокритиков, а простых зрителей. Роль в "Титанике" не принесла Лео даже номинацию на "Оскар", не говоря уже о заветной статуэтке (пришлось запастись терпением на долгих 18 лет), но Джек Доусон навсегда остался в сердцах зрителей благодаря своему легкому нраву и самоотверженной любви к Розе.

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