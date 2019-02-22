Крис Эванс и Ченнинг Татум могли сыграть в "Аватаре"

Новости культуры: На роль главного героя претендовали многие актеры – и в их числе оказались звезда "Первого мстителя" Крис Эванс и звезда "Мачо и ботан" Ченнинг Татум.

В 2009 году Джеймс Кэмерон сразил зрителей наповал технологически прорывным фильмом "Аватар". В недавнем интервью изданию Empire Online режиссер фильма объяснил, почему они уступили роль Сэму Уортингтону.

На момент кастинга у актера не было громких проектов или армии поклонников, но Джеймс Кэмерон отдал предпочтение именно ему. По словам постановщика, он вошел в тройку фаворитов, у каждого из которых был шанс сняться в многообещающем проекте: "Крис, Сэм и Ченнинг – таков был мой короткий список претендентов на роль Джейка Салли. Мне понравилась версия Ченнинга и также пришлась по душе выразительность Криса, они оба отличные парни. Но Сэм обладал нужным тембром голоса. Все трое отлично читали свои реплики на пробах, кроме одной из ключевых, когда Салли встает и говорит: "Это наша земля. Летите быстро, как ветер". Я пошел бы в бой за Сэмом, но не за Крисом и Ченнингом. С тех прошло много лет, и они построили фантастическую карьеру и все в таком духе, но Сэм уже тогда был готов к этой роли. Он был готов", – объяснил свой выбор Кэмерон.

Старания Уортингтона окупились сполна: фильм заработал в прокате больше 2 млрд долларов, став самым кассовым проектом за всю историю кинематографа, получил девять номинаций на премию "Оскар" и завоевал три золотые статуэтки, а актеров сделал звездами мирового уровня - правда, не все из них грамотно распорядились этой славой.