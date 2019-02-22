Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Крис Эванс и Ченнинг Татум могли сыграть в "Аватаре"

Крис Эванс и Ченнинг Татум могли сыграть в "Аватаре"
12:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: На роль главного героя претендовали многие актеры – и в их числе оказались звезда "Первого мстителя" Крис Эванс и звезда "Мачо и ботан" Ченнинг Татум.

В 2009 году Джеймс Кэмерон сразил зрителей наповал технологически прорывным фильмом "Аватар". В недавнем интервью изданию Empire Online режиссер фильма объяснил, почему они уступили роль Сэму Уортингтону.

На момент кастинга у актера не было громких проектов или армии поклонников, но Джеймс Кэмерон отдал предпочтение именно ему. По словам постановщика, он вошел в тройку фаворитов, у каждого из которых был шанс сняться в многообещающем проекте: "Крис, Сэм и Ченнинг – таков был мой короткий список претендентов на роль Джейка Салли. Мне понравилась версия Ченнинга и также пришлась по душе выразительность Криса, они оба отличные парни. Но Сэм обладал нужным тембром голоса. Все трое отлично читали свои реплики на пробах, кроме одной из ключевых, когда Салли встает и говорит: "Это наша земля. Летите быстро, как ветер". Я пошел бы в бой за Сэмом, но не за Крисом и Ченнингом. С тех прошло много лет, и они построили фантастическую карьеру и все в таком духе, но Сэм уже тогда был готов к этой роли. Он был готов", – объяснил свой выбор Кэмерон. 

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в байопике от Netflix

Старания Уортингтона окупились сполна: фильм заработал в прокате больше 2 млрд долларов, став самым кассовым проектом за всю историю кинематографа, получил девять номинаций на премию "Оскар" и завоевал три золотые статуэтки, а актеров сделал звездами мирового уровня - правда, не все из них грамотно распорядились этой славой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Аватар, Ченнинг Татум, Смотреть, Крис Эванс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь