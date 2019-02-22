Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

"Оскар 2019": стало известно, кто объявит кандидатов в номинации "Лучший фильм"

"Оскар 2019": стало известно, кто объявит кандидатов в номинации "Лучший фильм"
13:05 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости культуры: На сцену выйдут конгрессмен Джон Льюис, Серена Уильямс и другие известные личности.

Ранее было представлено несколько списков знаменитостей, которые будут выходить на сцену во время церемонии премии "Оскар" для награждения победителей. Честь вручить награды победителям выпала Эмилии Кларк, Шарлиз Терон, Вупи Голдберг, Крису Эвансу, Аквафине, Мелиссе Маккарти и Джейсону Момоа. Также в этот список попали: Данай Гурира, Элси Фишер, Майкл Б. Джордан, Брайан Тайри Генри, Хелен Миррен, Майкл Китон и другие голливудские звезды.

 Теперь стали известны еще несколько имен публичных людей, которые выйдут на сцену "Оскара". Помимо актеров, на сцену поднимутся также известная теннисистка Серена Уильямс и конгрессмен Джон Льюис. Они представят номинантов в категории "Лучший фильм". Об этом сообщили на странице киноакадемии в Twitter.

 Так же помимо Серены Уильямс  на сцену выйдут такие звезды, как шеф-повар Хосе Андрес, Дана Карви, Куин Латифа, Диего Луна, Тревор Ноа, Том Морелло, Барбара Стрейзанд, Майк Майерс, Амандла Стенберг.

"Оскар 2019": Кому отдают предпочтение украинцы

Режиссер шоу Гленн Вайс и его продюсер Донна Джиглиотти  заявили: "Кино объединяет нас всех", комментируя приглашение конгрессмена и спортсменки . "Они помогают нам двигаться, они создают моменты и воспоминания, которые объединяют нас. Мы очень рады собрать любителей кино, чтобы предоставить им возможность поделиться своими размышлениями о фильмах, номинированных на лучшие картины", – говорится в их заявлении на официальном сайте премии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серена Уильямс, Кинопремия, Премия, Кино, Кинематограф, Оскар 2019, Джон Льюис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь