"Оскар 2019": стало известно, кто объявит кандидатов в номинации "Лучший фильм"

Новости культуры: На сцену выйдут конгрессмен Джон Льюис, Серена Уильямс и другие известные личности.

Ранее было представлено несколько списков знаменитостей, которые будут выходить на сцену во время церемонии премии "Оскар" для награждения победителей. Честь вручить награды победителям выпала Эмилии Кларк, Шарлиз Терон, Вупи Голдберг, Крису Эвансу, Аквафине, Мелиссе Маккарти и Джейсону Момоа. Также в этот список попали: Данай Гурира, Элси Фишер, Майкл Б. Джордан, Брайан Тайри Генри, Хелен Миррен, Майкл Китон и другие голливудские звезды.

Теперь стали известны еще несколько имен публичных людей, которые выйдут на сцену "Оскара". Помимо актеров, на сцену поднимутся также известная теннисистка Серена Уильямс и конгрессмен Джон Льюис. Они представят номинантов в категории "Лучший фильм". Об этом сообщили на странице киноакадемии в Twitter.

Так же помимо Серены Уильямс на сцену выйдут такие звезды, как шеф-повар Хосе Андрес, Дана Карви, Куин Латифа, Диего Луна, Тревор Ноа, Том Морелло, Барбара Стрейзанд, Майк Майерс, Амандла Стенберг.

Режиссер шоу Гленн Вайс и его продюсер Донна Джиглиотти заявили: "Кино объединяет нас всех", комментируя приглашение конгрессмена и спортсменки . "Они помогают нам двигаться, они создают моменты и воспоминания, которые объединяют нас. Мы очень рады собрать любителей кино, чтобы предоставить им возможность поделиться своими размышлениями о фильмах, номинированных на лучшие картины", – говорится в их заявлении на официальном сайте премии.