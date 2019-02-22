В сети появился трейлер к мультфильму "Королевские корги" (Видео)

В сети появился трейлер позитивного мультфильма "Королевские корги". Режиссером проекта выступил Бен Стассен, известный по мультфильмам "Робинзон Крузо" и "Шевели ластами". В центре сюжета история веселого щенка породы корги Рекс, который является любимым питомцем королевы. По стечению обстоятельств пес вынужден покинуть дворец и оказаться на улицах Лондона. Рекс вынужден пройти нелегкий путь, чтобы вернуться обратно к королеве. Здесь щенок обретает новых друзей. Персонажей мультфильма озвучивают Том Кортни, Джон Калшоу, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд и другие актеры. В кинотеатрах кинокартина появится 7 марта 2019 года.