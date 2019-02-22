Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии

Новости культуры: Отбор номинантов премии Оскар начался 7 января и завершился 14-го января.

91 церемония вручения кинопремии Оскар пройдет 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов уже состоялось 22 января в 15:20 по киевскому времени. Соответствующая информация появилась на сайте Американской академии киноискусства.

Так, отбор номинантов премии Оскар начался 7 января и завершился 14-го января. Самих номинантов объявили 22 января, а 4 февраля для них был устроен традиционный ланч, куда пришло много звезд киноиндустрии.

Финальное же голосование за победителей на самую престижную награду в кино завершилось 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91 церемония награждения лауреатов. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Трансляция прибытия звезд на красную дорожку начнется за 1,5 часа до самой церемонии награждения. Онлайн-трансляцию премии Оскар-2019 можно будет посмотреть на официальном сайте кинопремии, или на американском телеканале ABC, который будет доступен в отдельных регионах США.

Кроме этого, в 2019 году трансляция церемонии вручения Оскара запланирована как минимум в 225 странах мира. В этом году церемония вручения наград впервые за 30 лет пройдет без ведущего. Зато заветные статуэтки будут вручать известные киноактеры, список которых был обнародован неделю назад. А еще из-за ограниченного времени трансляции премии (3 часа), четырех лауреатов премий не покажут по телевидению, поскольку их будут награждать во время рекламных пауз.