Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Оскар-2019: совместная фотосессия номинантов

Оскар-2019: совместная фотосессия номинантов
11:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: theacademy

Новости культуры: Киноакадемия собрала всех претендентов на главную статуэтку в стильной фотосессии.

Голливудские актеры в ожидании главного кинособытия – вручения престижной награды Оскар-2019. Но пока организаторы завершают последние приготовления к грандиозному шоу, Киноакадемия собрала всех претендентов на главную статуэтку в стильной фотосессии.

Ежегодно Американская академия киноискусства устраивает незабываемое шоу – Оскар. По традиции, главные статуэтки будут вручать в Лос-Анджелесе. 91-я церемония награждения начнется 25 февраля в 3:00 (по киевскому времени). Но пока весь Голливуд готовится к светскому событию, представители Киноакадемии устроили стильную фотосессию.

Перед камерой появились все звезды, имена которых есть в списке номинантов Оскар-2019. Но если в прошлый раз знаменитости красовались на одной общей фотографии, то на этот раз организаторы съемки разделили голливудских знаменитостей по номинациям.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The nominees. #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

 

 

Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии

"Эти кинематографисты взволновали нас, вдохновили нас и заставили смеяться благодаря их работе в прошлом году. 91-й Оскар о них",– написали авторы фотопроекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оскар, Шоу, Награждение, Номинации, Оскар 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь