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В Сети появился трейлер нового фильма "Малыш" с Итаном Хоуком (Видео)

В Сети появился трейлер нового фильма "Малыш" с Итаном Хоуком (Видео)
22:09 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости культуры: Студия Lionsgate представила новый трейлер биографического вестерна "Малыш".

В двухминутном видео Дэйн Дехаан ловко управляется с револьверами, Крис Прэтт меняет амплуа добродушного героя на образ зловещего антагониста, а Винсент Д’Онофрио заправляет всем действом в декорациях Дикого Запада.

Картина "Малыш" расскажет выдуманную историю героев, прототипами которых стали реально существующие личности. Сюжет развернется на Диком Западе, во времена ограблений, перестрелок и суровых законов. Юный Рио с сестрой бегут из дома, чтобы спастись от дяди (Крис Прэтт), который убил их отца. Он встречает шерифа Пэта Гарретта (Итак Хоук), охотящегося за легендарным стрелком Билли Кидом (Дэйн ДеХаан). Рио оказывается втянутым в противостояние двух врагов, а затем перед ним встает непростой выбор: станет ли он человеком чести или бандитом. Это фильм не о правдивых событиях, потому что, как сказал шериф Гарретт: "Правда не имеет значения, важна лишь история, которую люди расскажут, когда тебя не станет".

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"Малыш" – это вторая режиссерская работа Винсента Д’Онофрио, в режиссуре актер дебютировал 9 лет назад с музыкальным хоррором "Не ходи по лесу". Мировая премьера "Малыша" состоится уже совсем скоро, 8 марта 2019 года.

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Все по теме:

Видео, Малыш, Трейлер, Винсент Д’Онофрио, Крис Прэтт, Дэйн Дехаан.
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