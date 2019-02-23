Критики назвали самых неприятных мужчин-героев сериалов

Новости культуры: И никакие оправдания, сюжетные линии и светлые периоды не могут замаскировать их токсичной сущности.

В прошлом году юное поколение зрителей было разочаровано культовым сериалом "Друзья", в котором, на их взгляд, грубым образом высмеивались такие непростые темы, как лишний вес, расизм, сексизм и многое другое. Теперь пришло время внимательнее приглядеться к другим героям. Критики составили список из 17 токсичных персонажей-мужчин в самых популярных сериалах.

Многие зрители удивятся, но в этом списке, помимо убийцы Тейта Лэнгдона, вампира Дэймона Сальваторе и анимационного Питера Гриффина, присутствуют Барни Стинсон, Шелдон Купер, Росс Геллер и многие другие.

Вот кого критики отнесли к числу таких героев:

Барни Стинсон - "Как я встретил вашу маму"

Фауст Блэквуд - "Леденящие душу приключения Сабрины"

Чак Басс - "Сплетница"

Шелдон Купер - "Теория большого взрыва"

Джимми Шайв-Оверли - "Ты - воплощение порока"

Джо Голдберг - "Ты"

Тейт Лэнгдон - "Американская история ужасов"

Финн Коллинз - "Сотня"

Майкл Скотт - "Офис"

Румпельштильцхен - "Однажды в сказке"

Дэймон Сальваторе - "Дневники вампира"

Эзра Фитц - "Милые обманщицы"

Питер Гриффин - "Гриффины"

Джастин Фоули - "13 причин почему"

Доусон Лири - "Бухта Доусона"

Росс Геллер - "Друзья"

Дев Шах - "Мастер не на все руки"

Этих и других героев, по мнению составителей списка, создатели сериалов с помощью комедийных моментов или любовных линий пытались показать как достойных любви персонажей, коими они на деле не являются. Они лгут окружающим, манипулируют близкими, унижают женщин, грубят людям, мучают невинных, подставляют друзей, издеваются над подчиненными и строят злодейские планы.