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Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года

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Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
18:00 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости культуры: После церемонии вручения наград Британской киноакадемии издание Forbes опросило букмекеров Лондона и Дублина.

Вот какие результаты прогнозируются в главных шести категориях:

Лучший фильм

В этом году номинированы восемь фильмов. Букмекеры сообщают, что ведет "Рома" (ставки 2/7), но где-то поблизости "Зелёная книга" (9/2). На третьем месте "Фаворитка". Пусть проект и британский, букмекеры прекрасно понимают, что патриотизм и "Оскар" не сочетаются, а потому ставки 8/1. На четвёртом месте "Чёрный клановец" (25/1), на пятом — "Чёрная Пантера" (33/1). Шестое место у "Богемской рапсодии" (40/1), а последние два места занимают "Звезда родилась" (40/1) и "Власть" (100/1).

Лучший режиссёр

Категория, в которой тоже лидирует Альфонсо Куарон — у мексиканского постановщика как будто уже всё схвачено, и при его победе сорвать большой куш не получится (ставки 1/20). На втором месте Спайк Ли (9/1), который в 2016-м году получил почётный "Оскар", но киноакадемия упорно игнорирует его работу над определёнными фильмами. Третье место делят Йоргос Лантимос и Павел Павликовский — у них по 33/1, в то время как снявший драму о Дике Чейни Адам МакКей на четвертом.

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Лучший актёр

Здесь букмекеры однозначно видят лидера в исполнителе роли Фредди Меркьюри Рами Малека. Похоже, не зря актеру пришлось мучиться с полным ртом лишних зубов – ставки на него 1/4. Подпортить ему шансы может разве что Кристиан Бэйл, на которого тоже очень активно ставят (7/2) – кстати, тоже роль с внешней трансформацией. Третье место у Брэдли Купера (16/1), четвертое у Вигго Мортенсена (33/1) — кому-то очень повезет, если актер всё-таки выиграет статуэтку за роль водителя-расиста. И замыкает пятерку Уиллем Дефо (50/1), победа которого озолотит человека, поставившего на него.

Лучшая актриса

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И снова никакого патриотизма: Оливия Колман, номинированная за роль королевы Анны в "Фаворитке", занимает вторую позицию (9/2), тогда как возглавляет топ букмекеров Гленн Клоуз (2/9). Леди Гага на третьей позиции (18/1), на четвёртой Ялица Апарисио за "Рому" (50/1). Почему-то Forbes умалчивает, что происходит со ставками на Мелиссу МакКарти за её роль в мелодраме "Сможете ли вы меня простить?"

Лучший актёр второго плана

Самые высокие шансы у Махершалы Али за "Зёленую книгу", так что не ставьте на него, если хотите озолотиться (1/14). Говорят, совсем недавно лидировал Ричард И. Грант, сыгравший литератора-пройдоху в "Сможете ли вы меня простить?", однако у него сейчас второе место (8/1). Третье место у Сэма Эллиотта (16/1), которого помнят зрители мелодрамы "Звезда родилась", четвёртое у Адама Драйвера за выход в "Чёрном клановце" в образе полицейского, вынужденного замещать главного героя на сходках ку-клукс-клана. Меньше всего шансов, по мнению букмекеров, у Сэма Рокуэлла (50/1) – он, конечно, хорош во "Власти", но у него только что был "Оскар".

Лучшая актриса второго плана

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Лидирует Реджина Кинг из фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (4/7). На втором месте Эми Адамс, сыгравшая супругу Дика Чейни во "Власти" (3/1). Третью и четвёртую позиции занимают звезды "Фаворитки" Рэйчел Вайс (6/1) и Эмма Стоун (20/1). Замыкает пятёрку Марина Де Тавира — вероятность получения актрисой из "Ромы" "Оскара" кажется букмекерам очень низкой (25/1).

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Букмекеры, Победители, Номинанты, Оскар 2019, Кинопремия года, Прогнозы киноэкспертов.
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