Оскар 2019: онлайн-трансляция церемонии

Новости культуры: Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Что мы знаем о предстоящей церемонии награждения "Оскар 2019"?

Как будет выглядеть главная сцена церемонии Оскар-2019

Роскошная церемония по традиции отгремит в Dolby Theatre, что в Лос-Анджелесе. Именно туда съедутся все известные актеры, которые продемонстрируют на красной дорожке свои потрясающие наряды и поборются за знаковые статуэтки.

Но пока звезды активно готовятся к светскому мероприятию, организаторы решили открыть тайну – какой будет главная сцена грандиозного шоу. На Twitter-странице дизайнера-сценографа Дэвида Коринса появилось эксклюзивное фото, которое потрясло сеть. Сцену премии Оскар-2019 украсили множеством волнообразных золотых и синих слоев, которые весят около 725 килограммов. Кроме этого, она будет украшена 40 тысячами настоящих роз.

Организаторы назвали роскошное убранство сцены "Облаком кристаллов". По их словам, это далеко не все сюрпризы, которые они приготовили к грандиозному шоу Оскар-2019.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Кто будет вручать награды на "Оскаре"

Список вручающих награды выглядит следующим образом:

Мелисса МакКарти, Хавьер Бардем, Анджела Бассетт, Чедвик Боузман, Эмилия Кларк, Джейсон Момоа, Лора Дерн, Сэмюэл Л. Джексон, Стефан Джеймс, Кики Лэйн, Джеймс МакЭвой, Сара Полсон, Киган-Майкл Ки. Эмилии Кларк Джейсона Момоа Мелисса Маккарти Сара Полсон. А также Элси Фишер, Данай Гурира, Брайан Тайри Генри, Майкл Б. Джордан, Майкл Китон, Хелен Миррен, Джон Малэни, Тайлер Перри, Фаррелл Уильямс, Кристен Риттер, Пол Радд и Мишель Йео.

Группа Queen и Адам Ламберт выступит на кинопремии года

Группа Queen и музыкант Адам Ламберт выступят на церемонии награждения премией "Оскар", которая состоится 24 февраля.

Фильм "Богемская рапсодия", который рассказывает историю группы Queen и ее солиста Фредди Меркьюри, претендует в этом году на "Оскар" в категории "Лучший фильм". За награду в этой категории будут бороться также "Рома", "Зеленая книга", "Фаворитка", "Власть", "Черная пантера", "Рождение звезды" и "Черный клановец".

Время выступления победителей сократили

Нынешние победители премии Оскар теперь должны очень лаконично, эмоционально и точно подготовить свои речи на церемонии, ведь из-за большого количества номинаций время на каждого лауреата сократили до 90 секунд.

По правилам проведения церемоний Оскар, трансляция должна длиться не более трех часов. С учетом объявления большого количества номинаций (24), а также отсутствия ведущего впервые за 30 лет и награждения премиями другими звездами было решено сократить время произнесения звездной речи.