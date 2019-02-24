Фильмы, которые вошли в историю "Оскара", как рекордсмены

Новости культуры: Накануне 91-й церемонии вручения премии "Оскар" мы поговорим о фильмах, вошедших в ее историю.

Именно эти фильмы по праву считаются абсолютными рекордсменами "Оскара" за всю историю кинематографа. Чем же именно прославились эти шедевры - дальше.

Бен-Гур (1959)

Фильм Уильяма Уайлдера, который был снят по известному роману Лью Уоллеса, стал самой настоящей сенсацией 32-й церемонии "Оскар". Среди 12 представленных номинаций он победил в 11, уступив только в борьбе за лучший адаптированный сценарий. Этот рекорд был недостижимым на протяжении 38 лет!

Это история о дружбе и предательстве во время раннего христианства в Римской империи. Фильм был снят за огромные по тем временам деньги – целых 15 миллионов долларов! А известная всем сцена гонки на колесницах до сих пор считается одной из самых ярких в истории кино. В 2016 году был представлен ремейк даной картины, но его встретили очень холодно и критики, и зрители.

Титаник (1997)

Замечательный фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона был представлен в 14 номинациях (второй раз в истории награды), но в результате получил только 11. Картина о первом и последнем путешествии легендарного одноименного лайнера сняли за 200 миллионов долларов, а в прокате она собрала более двух миллиардов. 12 лет этот фильм оставался лидером мировых кассовых сборов, пока его не сместило новое творение Кэмерона – "Аватар".

"Титаник" очень полюбился зрителю не столько за зрелищные сцены катастрофы, сколько за любовную историю, развивающуюся на его борту. Работы актеров, к сожалению, не были отмечены "Оскаром", но Джек и Роза в исполнении Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет навсегда останутся в сердцах миллиона людей.

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Последняя часть трилогии по книгам Толкина, снятая Питером Джексоном, не только повторила успех "Бен-Гура" и "Титаника", но и установила новый рекорд. "Возвращение короля" представили в 11 номинациях - и выиграл во всех. Первые два фильма трилогии смогли получить награды только за технические достижения, что не скажешь о заключительной части.

Насколько точно фильмы Джексона передали глубину книг Толкина и дух Средиземья все фанаты спорят до сих пор. Но при этом "Возвращение короля" стал одной из наиболие зрелищных и масштабных картин десятилетия.