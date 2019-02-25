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Первый пошел: Вручен "Оскар" за лучшую роль второго плана

Первый пошел: Вручен "Оскар" за лучшую роль второго плана
03:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры: Лучшей актрисой второго плана признали Реджину Кинг

Номинация "Оскар" за роль второго плана, хоть и не считается главной премией в церемонии Американской киноакадемии, в то же время входит в десятку наиболее престижных.

В этом году ее получила Реджина Кинг.

48-летняя актриса отмечена киноакадемией за роль в киноленте "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Реджина Кинг сыграла в фильме героиню Шэрон Риверз. Кроме награды Американской киноакадемии, эта же роль принесла ей "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль второго плана в игровом фильме". Реджина Кинг является лауреатом премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая женская роль в минисериале или телефильме" за участие в минисериале "Семь секунд".

Всего за "Оскар" в этой категории соревновались пятеро женщин: Марина Де Тавира ("Рома"), Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Эмма Стоун ("Фаворитка"), Эми Адамс ("Власть") и Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Как сообщалось ранее, это уже 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств и наук. В этом году она проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC, шоу также демонстрируется вживую во многих странах.

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Кинопремия, Оскар 2019, Реджина Кинг, Если Бил-стрит могла бы заговорить.
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