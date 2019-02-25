Оскар 2019: Вручены награды за лучший гримм и лучшие костюмы

Новости культуры: На "Оскаре" распределили награды за дизайн костюмов и прически.

Жюри Американской киноакадемии определилось с техническими наградами за костюмы и прически и грим.

Так, "Оскар" за "Лучший грим и прически" получила американская лента "Власть", а победу в категории "Лучший дизайн костюмов" получил фильм "Черная пантера".

Кроме "Власти", за награду соревновались еще два кинофильма: "Две королевы" и "На гарнице миров". В свою очередь конкурентами "Черной пантеры" были: "Мэри Поппинс возвращается", "Фаворитка", "Две королевы" и "Баллада Бастера Скраггса".

Как сообщалось ранее, в американском городе Лос-Анджелес в ночь на понедельник проходит церемония объявления победителей кинопремии "Оскар" – одной из наиболее престижных наград в мировой киноиндустрии, которая вручается Американской академией кинематографических искусств и наук.